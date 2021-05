ANO spadlo pod dvacet procent, voliče mu přetahuje i Šlachta

Volby by v květnu vyhrála koalice Pirátů se Starosty. Podle volebního modelu Data Collect by získala 27 procent hlasů. Oproti předchozímu měření u této agentury by vedoucí koalice oslabila o 1,5 procentního bodu. Spojenectví Pirátů a STAN se v čele preferencí pohybuje v posledních několika měsících u všech výzkumných agentur.

Druhé místo by obsadila koalice Spolu. Té se tak podařilo po měření Kantaru CZ hnutí ANO opět přeskočit. Spojenectví ODS, lidovců a TOP 09 by volilo