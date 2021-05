Zítra má Evropská léková agentura (EMA) doporučit očkování vakcínou od firem Pfizer/BioNTech i pro děti od dvanácti let. Zjišťovali jsme, jakou strategii pro tuto kategorii připravuje Česko, jak mohou být zapojeni pediatři a jaké jsou dlouhodobější plány s očkováním mladších dětí.

Vakcína pro děti nad dvanáct let: Kdy mohou přijít na řadu a kdo je bude očkovat

Česko počítá s plošným očkováním dětí od 12 do 15 let, čeká se jen na doporučení EMA. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý potvrdil, že strategie se už připravuje.

„Bude to samozřejmě dobrovolné očkování, teď vedeme v rámci Rady vlády pro zdravotní rizika debatu z hlediska dlouhodobé strategie očkování. Ministerstvo zdravotnictví mluvilo o očkovacích centrech, já myslím, že je potřeba si promyslet i očkování dětí ve školách, pokud by tam skutečně fungovala technologie QR kódu, jako máme v O2 universum. Samozřejmě by tam přišli očkovat zdravotníci,“ řekl Babiš novinářům v průběhu summitu unijních lídrů v Bruselu.

Deníku N k tomu napsal pouze, že plán se tvoří. „Ministerstvo zdravotnictví chce děti očkovat v očkovacích místech,“ zopakoval předseda vlády.

To redakci potvrdila i hlavní hygienička Pavla Svrčinová. „Chceme vytipovat