Notes: Babiš hledá ministra aneb Mámo, táto, už tam není nic…

Bylo by to k popukání, kdyby… Nebo spíš: trvá to už moc dlouho. Každopádně je při novém kabaretním čísle vrchního principála dobré si opět připomenout: tenhle jeho cirkus je úplně bez obsahu. Nejenže musí vzít zavděk již dávno okoukanými klauny, ale „funguje“ už jen ze své podstaty. Kvůli principálovu přerostlému egu a pokladně, kterou si i pouhou iluzí fungujícího představení dál velmi slušně plní. Tak si to dobře pamatujme, protože na podzim si budeme vybírat, do kterého cirkusu vlezeme tentokrát. Z dnešních událostí, zjištění a komentářů vybíral Libor Stejskal.