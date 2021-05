Neřekl bych, že se těším. Jen chci ministerstvu pomoct, říká Vojtěch ke svému návratu

Adam Vojtěch (za ANO) se po osmi měsících vrací do čela ministerstva zdravotnictví. „Nejde mi o osobní ambici. Chci pouze pomoci resortu, aby se situace stabilizovala a nepřišel tam někdo, kdo se s tím bude několik měsíců seznamovat,“ řekl v rozhovoru pro Deník N a Seznam Zprávy.

Prezident Miloš Zeman již oznámil, že vás zítra do funkce ministra jmenuje. Přijmete tedy tuto nabídku?

Pokud to takhle bude, tak určitě ano. Ale zítra k tomu bude oficiální tisková konference.

Můžete prozradit, kdy jste nabídku dostal?

S panem premiérem jsme se o tom bavili v minulém týdnu, ale tehdy nebylo vůbec jasné, jak to dopadne.

Vy jste měl obavy, jestli vás prezident jako ministra přijme?

To ne, ale pokud věci nejsou potvrzené, není dobré je komentovat.

Můžete už teď říct, jestli si budete chtít na ministerstvo vzít nějaký tým lidí? Případně koho?

Je to poměrně rychlé a do poslední chvíle jsem netušil, jak to dopadne. S panem premiérem jsme se o tom sice bavili, ale