„Chování Dominika Feriho je veřejné tajemství.“ Ženy popsaly traumatizující zkušenosti s mladým politikem

Řada žen poskytla svědectví o nevhodném chování poslance Dominika Feriho. Některé tvrdí, že s nimi měl sex, i když to výslovně odmítly. Další se svěřily, že se z nich snažil vylákat nahé fotky či je veřejně dehonestoval. Tato svědectví společně získaly a ověřily redakce Deníku N a Alarmu. Feri v reakci odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování.

Informace, že se mladý poslanec za TOP 09 a výrazná osobnost na sociálních sítích Dominik Feri chová k ženám nevhodně, se mezi studenty či novináři objevovaly roky. Periodicky se vynořovaly a zase mizely, ale zprávy o jeho chování k ženám nikdy nebyly zveřejněny. Poslanec se v roce 2017 přihlásil ke kampani MeToo, která se obecně zabývá respektem k ženám a osvětou v oblasti sexuálního násilí.

Poslední a zatím největší rozruch vyvolal tweet, pod nímž se na sociální síti brzy rozvinula obsáhlá diskuse. V záplavě komentářů lze najít zjevné nepravdy i řadu obyčejných drbů, ale také vážná obvinění nebo popisy znepokojujících situací.

proc nejsou ty kauzy zneuzivani holek ferim medializovany? — ladislava stanislava (@nejakyjmeno) May 17, 2021

Redaktoři Alarmu a Deníku N se spojili s autorkou tweetu a ta nám už pod skutečnou a ověřenou identitou odpověděla: „Tweet jsem napsala kvůli tomu, že se na mě v poslední době valily příhody o různých mladých ženách, které byly údajně obtěžovány či zneužity Dominikem Ferim. Byla jsem šokovaná, znechucená a nechápala jsem, že tak závažná kauza (pokud je pravdivá) ještě nebyla medializována.“ Dodala, že „tweetem nemyslela Feriho-politika, ale Feriho, který se dopouští sexuálního násilí na ženách“. „Myslím si, že o sexuálním násilí je potřeba otevřeně mluvit a nezáleží na tom, jestli je sexuální predátor veřejně známý, či neznámý,“ podotkla ještě.

Stejně se vyjádřily autorky podcastu Rozpustilý*í, které v jednom z dílů probíraly i problematiku sexuálního obtěžování na vysokých školách a očerňování obětí. Po zveřejnění podcastu se jim ozvali lidé, kteří se chtěli anonymně svěřit se zkušenostmi, a několikrát padlo i jméno Dominika Feriho.

Redakce Alarmu a Deníku N začaly zjišťovat informace k tématu samostatně, ovšem postupně zjistily, že pátrají podobným směrem, a proto spojily síly. I díky tomu se podařilo získat více zdrojů a komplexnější výsledný obrázek. V návaznosti na vážnost zjištěných informací se redaktoři Alarmu a Deníku N rozhodli zřídit si speciální bezpečný e-mail bezpecnaschranka@protonmail.com, jehož prostřednictvím je případně možné se jim ozvat s dalšími svědectvími. Jména některých svědků byla kvůli závažnosti a citlivosti problému redakcemi změněna. Jde o reálné osoby, jejichž identitu autoři textu znají a osobně se s nimi setkali.

Alarm a Deník N ve snaze tyto informace ověřit hovořily s několika ženami, které podle svých slov z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování nebo nátlaku. Tyto svědkyně se navzájem neznají a nikdy si o svých zkušenostech vzájemně neřekly. Nemají vazby na žádnou politickou stranu. Promluvily dobrovolně a každou z nich oba redaktoři vyslechli společně a osobně. Jde o reálné osoby, které se redakcím samy ozvaly nebo je naopak redaktoři kontaktovali. Rozhodly se promluvit i v reakci na rozvířenou debatu nejen na sociálních sítích. Události, které popisují, se měly stát mezi lety 2015 a 2020. S ohledem na ochranu jednotlivých zdrojů však přesnější data u jednotlivých svědectví neuvádíme.

Drž hubu!

Petra se podle svých slov s Dominikem Ferim seznámila v době, kdy byla v prvním ročníku vysoké školy. Chvíli si nezávazně psali. Ve zprávách, které mají reportéři k dispozici, ji Feri žádal o fotky, zval ji k sobě do bytu, ale také ji různě ztrapňoval a pak to obracel v nadsázku a humor. „To je vlastně jeho typický styl komunikace, takže člověka to nutí, aby si připadal provinile, že nemá smysl pro humor,“ říká k tomu dívka.

„Logicky mě zajímalo, jaký je ve skutečnosti, osobně, protože lidi se ve virtuálním prostoru chovají trochu jinak. Měli jsme i pár společných známých, a tak jsem ho pozvala na večírek k nám,“ popisuje Petra. V bytě, který měla s přáteli pronajatý, bylo podle ní víc lidí a Feri přišel až později, když už byla party v plném proudu. „V jednu chvíli začal mojí kamarádce nadávat, že je blbá kráva a nikoho nezajímá, což nás trochu zarazilo, ale on se tomu smál a my moc nevěděli, jak reagovat.“

Dívka popisuje, že se během večera popíjelo. Jak se ocitla s Ferim ve svém pokoji, už prý neví. Její kamarád nicméně potvrdil, že tam spolu odešli. Petra říká, že když začal tehdejší teplický zastupitel naléhat a dožadovat se sexu, opakovaně ho odmítla. „Vzal noční stolek a zatarasil jím dveře, abych nemohla z pokoje odejít. Opakovala jsem, že s ním sex mít nechci, a žádala ho, ať v nátlaku a fyzickém dobývání přestane. Utrhl se na mě, ať prý držím hubu a už nic neříkám, a pak se na mě