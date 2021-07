Jídlo jako heroin. Jak potravinoví giganti zneužívají naše evoluční instinkty

„Kdybyste mi před pěti lety řekli, že Oreo je návykové jako heroin, zasmál bych se. Dnes vím, že průmyslově zpracované potraviny byly navrženy tak, aby ničily naši kontrolu, vůli a schopnost rozhodovat se,“ říká Michael Moss, autor knihy o tom, jak potravinoví giganti využívají naši tendenci k závislosti na jídle. Kolik toho potřebujeme sníst, abychom se na jídle stali závislí? Jaké konkrétní techniky proti nám velké potravinové firmy používají? A znamená to, že to nakonec nejsme my, kdo rozhoduje, zda si v obchodě koupíme koblihu, nebo brokolici?