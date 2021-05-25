В поддержку белорусских журналистов

Нашего белорусского коллегу Романа Протасевича похитили представители авторитарного режима Александра Лукашенко. После ложного сообщения о бомбе на палубе самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в сопровождении истребителя. Роману Протасевичу грозят пытки, долгое тюремное заключение и, возможно, смертная казнь. Всё это только за то, что он хотел писать правду о Беларуси.

Крупнейший белорусский интернет-портал tut.by не публиковал то, что было по нраву Лукашенко, и за это был заблокирован. Ежедневно сайт посещали более трёх миллионов белорусов. Многие журналисты были арестованы, судьба пятерых до сих пор неизвестна. А теперь произошло это беспрецедентное похищение.

Свободная пресса – обязательное условие свободы и демократии, поэтому автократы хотят заставить её замолчать. И чешские СМИ зачастую сталкиваются с неприемлемым давлением со стороны политиков. Однако риски белорусских журналистов многократно выше, они требуют проявления гораздо большего мужества. Именно поэтому мы выражаем им свою поддержку и призываем представителей Чешской Республики и Евросоюза сделать всё возможное для их защиты и спасения.

24. 05. 2021

Dalibor Balšínek, Echo24, главный редактор, издатель

Robert Břešťan, Hlídací Pes, главный редактор

Jan Bělíček, A2larm.cz, главный редактор

Petr Bušta, Lidové noviny, главный редактор

Robert Čásenský, Reportér, главный редактор и издатель

Adam Černý, председатель Синдиката журналистов

Vladimír Dušánek, Novinky.cz, главный редактор

Roman Gallo, Deník, редакционный директор и главный редактор

Pavla Holcová, Investigace.cz, основатель

Kateřina Hrubešová, Фонд независимой журналистики, директор

Radek Kedroň, iRozhlas.cz, главный редактор

Zuzana Kleknerová, Economia, редакционный директор

Michal Kubal, Česká televize, заведующий отделом международных новостей, заместитель шеф-редактора

Jiří Kubík, Seznam Zprávy, главный редактор

Radek Lain, Blesk, главный редактор

Václav Mach, Союз издателей, исполнительный директор

Jaroslav Mašek, Hospodářské noviny, главный редактор

Josef Pazderka, Aktuálně.cz, главный редактор

Nikita Poljakov, E15, главный редактор

Jan Pokorný, Český rozhlas, директор новостной службы

Michal Půr, Info.cz, главный редактор

Sabina Slonková, Neovlivní.cz, главный редактор и владелица

Petr Šabata, Český rozhlas Plus, главный редактор

Pavel Šafr, Forum 24, главный редактор и издатель

Erik Tabery, Respekt, главный редактор

Pavel Tomášek, Deník N, главный редактор

Jan Vaca, Internet Info, контент-директор

Marek Wollner, Česká televize, главный редактор отдела публицистики