S obrněnci není kam spěchat, zní z Hradu. Po Metnarově cestě do Lán zakázku zkoumají právníci

Zakázka na 210 pásových obrněnců, schopných přepravovat po bojišti pěchotu, odpalovat protitankové střely či zasypat protivníka střelami z rychlopalného kanonu, je vládou schválená. Na vědomí vzal Babišův kabinet i poslední informaci o rozložení dodávek a splátek.

Zdálo by se, že zakázku nic nebrzdí, jenže ministr Lubomír Metnar se začátkem minulého týdne rozhodl výzvu k finálním nabídkám trojici zbrojovek (britsko-švédské BAE Systems/Hägglunds, německému Rheinmentallu a španělské GDELS) zatím nezaslat a ještě jednou ji zkontrolovat resortními právníky.

„Po jednání vlády (10. 5., pozn. red.) jsem dostal za úkol, abych do týdne připravil nabídky k odeslání,“ řekl Deníku N vedoucí projektového týmu zakázky Ctirad Gazda a jeho slova potvrdil náměstek Lubor Koudelka. „Ano, původně jsme to chtěli podepsat 17. 5., ale ten den se řeklo, že to všechno projde ještě jednou právním odborem,“ řekl Deníku N náměstek, který podle svých slov věří, že k podpisu dojde co nejdříve.

Z Gazdových i Koudelkových slov je patrné, že původně počítali s posláním výzev už minulý týden, ostatně i v podkladech pro vládu stojí, že výzva má být zaslána „co nejdříve po informování vlády“.

Finální nabídka (best and final offer, tzv. BAFO) bude klíčovým dokumentem pro posouzení, kdo zakázku získá. Společnosti v ní přesně vyčíslí všechny detaily, včetně toho, kolik za obrněnce budou chtít a jak moc zapojí český průmysl.

V zakázce je podle harmonogramu ministerstva obrany práce na deset měsíců, přičemž do voleb už nezbývá ani pět. Některé přípravy by zřejmě šlo činit souběžně – ale to, že resort začal výzvu dopracovávat až po projití bodu vládou, spíše budí zdání, že nový bod harmonogramu vždy začíná po uzavření toho předchozího.

Mluvčí obrany Jan Pejšek zdržení připouští. „Faktorů je několik. Zaprvé – je to obrovská, největší zakázka. Chceme mít všechno perfektní. Dále se na zdržení podepsal covid, kvůli kterému nebylo možné vést část jednání. Zatřetí to zpomalila ‚tahanice‘ kolem pěti miliard (část peněz, o které při schvalování státního rozpočtu obrana přišla kvůli ultimátu KSČM a které ministerstvo financí vrátilo až na konci března, pozn. red.) a nakonec bylo předložení na vládu zdržené i snahou vypořádat připomínky ze strany ministerstva průmyslu a obchodu,“ vypočítává mluvčí obrany.

Stihnutí zakázky do voleb se zdá být čím dál méně pravděpodobné.

To, že výzva k finálnímu podání nabídek společnostem má z ministerstva obrany odejít tento týden namísto předchozího, není samo o sobě pro kontrakt klíčové. Závažnější je