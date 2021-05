Vláda chce v EU žalovat Babišův audit, i když už ho napadl Agrofert. Prý neví, zda jde o totéž

Ministerstvo financí podle svého tiskového oddělení nemá podrobnější informace o žalobě, kterou podal u Soudního dvora EU Agrofert na Evropskou komisi. Vláda ji chce přitom zažalovat rovněž kvůli auditu, který u premiéra Andreje Babiše konstatoval střet zájmů. Poté co žalobu podal koncern, ale není jasné, proč kabinet nepočká na výsledek tohoto sporu. Žaloba totiž není pro Česko bez rizika.

Vláda i koncern Agrofert, který je dočasně zaparkovaný ve svěřenských fondech Andreje Babiše, zastávají shodný názor – premiér není ve střetu zájmů. Chtějí to prokázat před Soudním dvorem EU v Lucemburku. A jak to vypadá – povedou o to hned dva soudní spory.

Že chce závěry auditu napadnout vláda, Deníku N už dříve potvrdil český zástupce před unijním soudem a náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Popsal také způsob, jakým musí kabinet postupovat – nejprve formálně požádat Evropskou komisi o proplacení některé z dotací, které audit zpochybnil, a zamítnutí následně žalovat.

„V momentě, kdy požádáme Brusel o peníze, bychom měli dostat rozhodnutí Komise, které bude žalovatelné. Na rozdíl od auditní zprávy,“ vysvětlil Smolek.

Jenže než to kabinet stačil udělat, poslal žalobu na audit do Lucemburku Agrofert. A to, jak informoval server iRozhlas, už v únoru.

Evropskou komisi žaluje dceřiná firma Primagra. Žalobu opírá o několik důvodů – auditoři se podle ní nezajímali o stanovisko Agrofertu, vykládali český zákon, a to ještě špatně, a neměli právo zajímat se o konkrétní dotační tituly, pouze prověřovat rámcové nastavení dotačních programů.

Překvapivý zvrat

Informace o žalobě ze strany Agrofertu je překvapivá, protože