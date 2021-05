Piráti hledají kandidáty do vlády ve vlastním výběrovém řízení. Chtějí oživit ministra informatiky

S blížícími se volbami se začínají pomalu rýsovat první jména uchazečů o vládní posty. Koalice Pirátů se Starosty, která v průzkumech vede, představí svůj výběr zřejmě koncem června. Piráti by kromě dosavadních postů chtěli nově do vlády prosadit i ministra informatiky.

Ani jedna z opozičních stran či koalic zatím nepřišla se svou stínovou vládou. Tedy s přehledem vlastních odborníků, kteří by kopírovali agendu jednotlivých ministerstev. Ví se zatím jen to, kdo by se stal premiérem. Za Piráty a STAN je to Ivan Bartoš, za Spolu chce vládu sestavovat šéf ODS Petr Fiala.

To ale neznamená, že by přípravy na možné vládnutí neprobíhaly, naopak. Piráti už nyní vybírají své členy do takzvaného vládního týmu. Z této skupiny straníků se však budou teprve rekrutovat možní kandidáti, kteří budou Piráty zastupovat na postech ministrů, pokud koalice se Starosty ve volbách uspěje. Z tohoto předvýběru je tedy do skutečného kabinetu pro uchazeče o ministerské posty ještě dlouhá cesta. Je to jen jakési vnitřní výběrové řízení.

Jak vysvětluje místopředseda strany Vojtěch Pikal, princip vládního týmu je takový, že na jednotlivé resorty může připadnout i více potenciálních kandidátů a kandidátek. Šanci má každý člen, kterého navrhne buďto vedení, nebo větší počet členů strany. Finální rozhodnutí pak bude součástí koaličních vyjednávání.

Každý kandidát nejprve projde pomyslným grilováním, kdy se jej členové strany budou moct ptát na různé dotazy. Až poté proběhne hlasování, kterého se může zúčastnit každý člen strany. A může také udělovat víc hlasů.

„Všichni kandidáti, kteří v rámci hlasování získají podporu nadpoloviční většiny hlasujících, budou vybráni jako nominandi za Piráty. Z nich bude následně vytvořen seznam kandidátů, ze kterých budeme v případě úspěchu vybírat,“ popisuje Pikal.

V praxi by to tedy mohlo znamenat, že nominaci od celostátního fóra získají například dva kandidáti na ministra financí. K nim se připojí další