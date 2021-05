Globální obchod s kyselinou hyaluronovou čeká enormní růst. Na multimiliardovém trhu hrají významnou roli i Češi

Od první poloviny 20. století se kyselina hyaluronová uplatnila už ve více než dvou tisících patentů. Svůj potenciál však neztrácí ani po desetiletích využívání. Nejnovější průzkumy na mezinárodním poli ukázaly, že i přes krizi způsobenou pandemií koronaviru trh s výrobky na bázi kyseliny hyaluronové roste. Navíc, podle analýzy od Grand view search se tempo růstu popularity této suroviny nezastaví a do roku 2027 se výnosy za prodej výrobků, které obsahují kyselinu HA zvýší ze současných 9,6 na 16,6 miliard ročně.

Ani zdaleka to není jen o kosmetice

Elixír mládí, jak kyselinu hyaluronovou někteří lidé označují, však není jen základem pro kosmetické přípravky. Analýza sice ukazuje, že téměř polovina produkce se využije v kosmetickém průmyslu, ale dlouhodobě je zajímavá i pro farmacii, kde zažívá velký rozmach. Za nárůstem zájmu odborníci vidí stárnutí populace a s ním spojené zdravotní problémy, a také preferování minimálně invazivních léčebných postupů.

Největší odbyt má kyselina hyaluronová v Severní Americe, Evropě a Asii. Na tyto trhy vyváží i česká farmaceutická a kosmetická společnost Contipro, která je jedním z největších producentů kyseliny hyaluronové na světě a vyváží tuto surovinu do sedmdesáti zemí světa. A zatímco v roce 2020 Contipro zaznamenalo vlivem pandemie pokles odbytu kyseliny hyaluronové v rámci kosmetiky téměř o třetinu, zájem v oblasti farmaceutického průmyslu naopak roste. „Kyselina hyaluronová dokáže přes receptory ovlivnit celou řadu procesů, které probíhají v buňkách. To je způsob, jakým se může využívat například v regenerativní medicíně,“ vysvětluje Vladimír Velebný, zakladatel Contipra.

Od hojení ran až po léčbu rakoviny

Za každým úspěšným výzkumem a následným patentem se skrývají roky práce odborníků a neustálého zdokonalování technologií. Český výrobce získává kyselinu hyaluronovou ze stěn buněk bakterií druhu Streptoccocus zooepidemicus. Ty jsou zbavené všech patogeních projevů a nepředstavují žádné riziko pro člověka či přírodu.

Díky Contipru se Česko může pochlubit také první nanofarmaceutickou výrobní linkou na světě a týmem výzkumníků, kteří se zaměřují na různé možnosti využití kyseliny hyaluronové v medicíně. „Dnes naši surovinu využívají například při oftalmologických problémech, při hojení ran a popálenin, v přípravcích na léčbu chrupavek a kloubů. V kombinaci s jinými léčivy se hyaluronát sodný využívá v přípravcích na snížení tvorby jizev, slouží k regeneraci jater,“ doplňuje Velebný.

Dočkáme se umělých orgánů?

Díky širokým možnostem využití je kyselina hyaluronová už nyní v medicíně důležitým pomocníkem. A přestože vývoj probíhá už po desetiletí, stále se posouvají hranice možného. Od výzkumu v oblasti regenerace kloubů se vědci posunuli k možnosti využití kyseliny hyaluronové v tkáňovém inženýrství.

Důležitou úlohu při rozvoji trhu může i nadále sehrávat česká věda. Contipro se totiž zaměřuje i na oblasti, které jsou výzvou pro celý svět. Pozornost poutají umělé orgány, které jsou zatím hudbou daleké budoucnosti. „Myslíme si, že budeme moci zásadně přispět k rozvoji umělých tkání, které by mohly například opravit kůži, šlachy, chrupavky či periferní nervy. Věřím, že se naučíme vyrábět i celé umělé orgány, které bude možné ovládat elektronikou a budou fungovat jako plnohodnotný orgán. Nyní se to řeší transplantací, ale vhodných dárců bude vždycky málo a umělé orgány budou navíc pro pacienta vždycky výhodnější,“ dodává Vladimír Velebný.

Česká biotechnologická společnost Contipro a.s. už více než 30 let uskutečňuje vizi zdravějšího světa. Přináší biotechnologické inovace, jejichž základem je přirozená regenerativní látka kyselina hyaluronová. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji a důrazu na moderní technologie Contipro každý rok přináší na trh inovativní produkty pro farmacii, medicínu a kosmetiku. Společnost se sídlem v Dolní Dobrouči se zařadila mezi světové lídry ve výrobě a výzkumu kyseliny hyaluronové a svoje produkty dodává do 70 států po celém světě.

Více informací najdete na stránkách www.contipro.cz.