Dostat se k vakcínám je pro firmy až na výjimky nemožné, dočkat se mají až v létě. Je to frustrující, říkají jejich zástupci

Řada podniků v Česku poslední měsíce usiluje o to, aby se mohly zapojit do očkování a poskytnout vakcíny svým zaměstnancům, ale třeba i jejich rodinám nebo lidem z okolí. Podařilo se to zatím jen jednotkám z nich. Centrální pokyn zní: na firmy ještě přijde řada, až se očkování otevře všem věkovým skupinám. Podniky se ale obávají, že pak už nebudou mít zaměstnanci o vakcinaci zájem.