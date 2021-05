Vrbětice, proruští žoldáci a konec beztrestnosti

„I na mě zpočátku působili Českoslovenští vojáci v záloze jako nevinní pomatenci. Až do okamžiku, dokud se mi informace o nich nezačaly skládat do uceleného obrazu. Jejich bojová cvičení, často se střelnými zbraněmi, měla stejný účel jako posílání jednotlivých členů na Donbas: připravovali se na boj,“ popisuje válečný reportér a redaktor slovenského Denníku N Tomáš Forró.

V Česku vypukla 17. dubna kauza Vrbětice ‚ když politici oznámili veřejnosti, že za výbuchem muničního skladu v roce 2014 stojí agenti ruské vojenské rozvědky. O čtyři dny později se však udála ještě další velká věc, která také souvisí s Ruskem.

Čeští policisté v ten den pozatýkali členy polovojenské organizace Českoslovenští vojáci v záloze. Mnozí z nich bojovali od roku 2017 ve službách takzvané Doněcké lidové republiky podporované Ruskem proti ukrajinské armádě. A minimálně jeden z nich se pak beztrestně vrátil domů jako ruský trojský kůň – s výcvikem ve skutečné válce, připravený bojovat na domácí půdě za ruské zájmy.

Policejní akce byla zjevně připravována déle: v tutéž hodinu v různých částech Prahy a na dalších místech vstoupili policisté do bytů vedení této organizace, provedli domovní prohlídky, odvezli dotyčné v poutech do vazby a obvinili z terorismu, jeho podpory a financování. Hrozí jim tresty od deseti do dvaceti let.

Všichni obvinění byli postavami z mé reportáže publikované v českých a slovenských médiích v červnu 2019. Měl bych být jako novinář i jako občan spokojen: nebezpeční lidé jsou za mřížemi a moje investigativní práce nevyšla nazmar. Faktem však zůstává, že policii trvalo zatčení podezřelých dlouhé dva roky. A to stále ještě můžeme mluvit o úspěchu, protože se zdá, že slovenská NAKA podobné případy zanedbává. Co je příčinou nečinnosti našich orgánů?

Usměvavý důchodce

Onoho 21. dubna jsem byl shodou okolností v Praze. Když jsem se dozvěděl o policejním zátahu, vydal jsem se do