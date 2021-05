Singapur schválil dechový test na covid. Výsledek slibuje do minuty

Test se obejde bez v nosohltanu šťourající štětičky, bez pipet i nádobek na odplivnutí. Namísto toho všeho postačí jeden hluboký výdech do jednorázového náustku připojeného na precizní měřicí zařízení. To provede rychlou analýzu vašeho dechu a do minuty znáte výsledek: negativní, či pozitivní na koronavirus SARS-CoV-2.

