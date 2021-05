Svět slaví Dylanových 80, zatímco oslavenec se tím dobře baví a nebeskou bránu zkrápí svou vlastní whisky

Bob Dylan (*24. května 1941) se nikdy netajil despektem k mediálním cirkusům, akademickým poctám, rozhovorům, recepcím, oslavám. Ne že by si nevážil třeba zasloužené Nobelovy ceny za literaturu. Ale drží se přesvědčení, že za umělce má mluvit dílo, a tak především tvoří. Proč potom veřejně rozmazávat soukromé peripetie nebo třeba životní jubilea. Na jeho webových stránkách nenajdete o nějaké trachtaci ani zmínku. Osobnost tak velkého kulturního významu se ovšem oslavám kulatého výročí nevyhne, byť je do nich vtažena virtuálně, jako veřejný majetek. Není na tom nic špatného.

Vliv Dylanovy tvorby jde tak hluboko, že například na prestižní americké University Of Tulsa založili Institut studií Boba Dylana s přidruženým Archivem Boba Dylana (funguje od roku 2016). Mistrovy osmdesátiny se pak staly příležitostí k uspořádání mezinárodního třídenního vědeckého sympozia Dylan@80 Virtual Conference, kterého se zúčastnilo přes padesát vědců, novinářů a hudebníků.

Kdo zná vztah samotného umělce k akademickým poctám, popsaný v písni Day Of The Locusts (1970), asi se neubrání úsměvu. I když i Dylan jistě s časem zmírnil svoje názory. Text plný metafor popisuje písničkářovy pocity z udělení čestného doktorátu Princetonskou univerzitou. „Nahlédl jsem do místnosti, kde mluvili soudci / vše halila temnota, páchla jako hrob… chlápkovi vedle mě vybouchla hlava,“ zpívá se v něm.

Prozaicky popsal situaci písničkář David Crosby, který byl zrovna u Dylanů na návštěvě. „Bob o žádný