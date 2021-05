Schillerová se chlubí fotkou, jak krmí daňky bagetou. „Zrůdnost, pečivo zvířatům škodí,“ říká expert

Ministryně financí Alena Schillerová si ve čtvrtek z pracovních povinností odskočila do středočeského parku Mirakulum. V prostorách oblíbených rodinami s dětmi si pořídila fotografii, jak krmí houskou daňky za plotem. Běžný člověk to udělat nemůže, zakazují to pravidla parku. Má to dobrý důvod: zvířata pečivo neumí trávit.