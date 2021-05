Hamáček: Vyhnal jsem 18 ruských špionů a to mi nikdo neodpáře. Netolický promeškal příležitost mlčet

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček stále trvá na tom, že jeho cesta do Moskvy byla od počátku plánována jako zastírací manévr. „Chápu, že se na tom dají tvořit různé příběhy, ale tady se počítá výsledek. Všechno to bylo naplánované k 19. dubnu – ten den se vše mělo zveřejnit, celá kauza. A že bych plánoval být reálně 19. dubna v Moskvě, je úplný nesmysl,“ řekl ministr v rozhovoru pro Deník N. Hamáček také předesílá, že by rád dostal sociální demokracii do Sněmovny s lepším výsledkem než v roce 2017.

Posledních několik týdnů řešili poslanci, média i veřejnost cestu do Moskvy, kterou jste připravoval. Vaši verzi, že to byla kamufláž, nabourává prezident Miloš Zeman, předseda vlády Andrej Babiš i šéf Vojenského zpravodajství Jan Beroun. Trváte si na tom, že to byl zastírací manévr?

Jsem v situaci, kdy proběhla naprosto úspěšná operace. Vyhoštění diplomatů. A pak se tady objevil článek, který říká, že jsem měl ďábelský plán nabídnout utlumení, utajení a zahlazení této kauzy za milion sputniků. A tuhle verzi všichni účastníci schůzky popřeli.

Policejní prezident Jan Švejdar řekl, že se k tomu nebude vyjadřovat.

No dobře, ale to kvůli tomu, že je policista a probíhá tam trestní řízení. Ale asi to nebude tak, že pan Švejdar slyšel něco jiného než ti ostatní. Takže takhle to na té schůzce nepadlo.

Jak to padlo?

Já se obrátil na Seznam, aby to uvedl na pravou míru. Mně nejvíc ublížilo spojení Hamáček-vlastizrádce, tomu se bráním. Nespojil jsem se s cizí mocí a nechtěl zradit republiku. Neskromně si myslím, že jsme od 7. do 17. dubna udělali obří kus práce, který se nepovedl v historii republiky nikomu, všichni o tom jenom snili. Všechno je ale pryč, protože to překryla moje by údajná vlastizrada. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že vlastizrada neprojde, se řeší cesta do Moskvy.

Jak ta cesta vznikla? Kdy jste ji začali připravovat?

Po domluvě s