Vědec versus jeho doba: Jak se Andrej Dmitrijevič napřed snažil lidstvo vyhubit a pak spasit

Když o někom řekneme, že byl rozpornou historickou postavou, často tím jen zastíráme pravdu: byl to sice lump, ale velikán, nadto náš, tak ho neodsoudíme naplno. Na Andreje Sacharova tohle nesedí. On opravdu rozporný byl. Až po tu mez, za kterou člověk nemůže, aniž by zešílel. Došel až k ní a nahlédl daleko za ni.

Andrej Dmitrijevič Sacharov se narodil právě před sto lety, jednadvacátého května 1921. Byl klíčovou postavou vývoje sovětských jaderných zbraní ve čtyřicátých a padesátých letech, obzvlášť se zasloužil o vznik vodíkové bomby, kde nezávisle na svých amerických protějšcích objevil většinu klíčových principů. Získal četné pocty a privilegia. Z přesvědčeného zastánce režimu se postupně stal jeho kritikem, za což byl potrestán a posléze rehabilitován.

Zní to povědomě. Bylo jich hodně, těch stalinistických Šavlů, kteří se obrátili v demokratické Pavly poté, co natropili větší či menší škody; nemusíme je hledat jen v SSSR, známe je dobře z naší vlastní země. Lze je buď hanět za hříchy mládí, nebo chválit za moudrost stáří. Rozvážný vypravěč zvládne oboje. Sacharovův životopis se často vypráví podle tohoto schématu. Což znamená, že v něm chybí všechno důležité.

V polovině minulého století se na křižovatce dějin srazila fyzika s politikou a nad jejich havárií vystoupal do nebe hřibovitý mrak absolutní zkázy. Týkal se všech lidí na planetě. Ale jen několik málo z těch několika miliard mělo opravdový vliv na to, co se děje. Aniž se na to mohli připravit, byli najednou obdařeni nadlidskou mocí a obtěžkáni neméně nadlidskou odpovědností. Bylo jich opravdu jen pár desítek – vědců, státníků, administrátorů. Andrej Sacharov mezi nimi patřil k nejnadanějším, nejmocnějším a nejzoufalejším. Pochopit jeho příběh znamená porozumět valné části dvacátého století.

A začít vyprávění musíme odjinud, byť