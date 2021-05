Johanka z Arku, která vymetá televizní Augiášův chlév, ale i selhání systému. Jak Lipovská rozděluje církev

Lipovská poslední dobou vyvolává napětí nejen v Radě ČT, ale také v katolické církvi. Ta ji totiž před více než rokem do pozice nominovala. Postupem času však roste počet biskupů, kteří se veřejně staví proti tomu, že jsou spojováni s destabilizací veřejnoprávní televize.

Naposledy se debata rozvířila poté, co se proti počínání Lipovské ohradil předseda České biskupské konference Jan Graubner. „Mrzí mě, že členka Rady, kterou nominovala Česká biskupská konference, vyvolává dojem, že hájí zájmy některých konkrétních skupin a osob. V tomto ohledu chápu a sdílím obavy veřejnosti,“ napsal olomoucký arcibiskup v dopise. Dodal, že jediné, co může učinit, a již to udělal, je vyzvat Lipovskou, aby zvážila své setrvání v Radě ČT a na post rezignovala.

Jeho gesto bylo v mnoha ohledech významné. Zatímco dříve byla Lipovská kritizována od „provařených“ zástupců liberálního křídla, jako jsou Tomáš Holub, Václav Malý nebo Tomáš Halík, nyní s kritikou přišel předseda Graubner, který je naopak znám pro své konzervativní postoje.

S reakcí na jeho věty přispěchal kardinál Dominik Duka. Prohlásil, že Lipovská čelí dalšímu kolu nevybíravých útoků, a plně ji podpořil. „Cítím za svou povinnost už poněkolikáté zopakovat, že si za nominací dr. Lipovské do Rady ČT pevně stojím, stejně jako za svým názorem na otázku jejích odborných a morálních kvalit,“ uvedl kardinál.

Ačkoliv pražské arcibiskupství později vydalo prohlášení, které „válku dvou arcibiskupů“ popírá, spor zůstává. A není to poprvé, co se rozhořel naplno. Loni na podzim se Lipovskou museli biskupové zabývat dvakrát, jednou kvůli jejím výrokům o Evropské unii, později kvůli rostoucímu tlaku na Českou televizi. A svým způsobem se od ní i částečně distancovali.

Nyní nastává třetí kolo, ve kterém proti sobě vystupují vysoce postavené persony české církve. To značí mimo jiné to, že situace rozděluje i věřící. Jenže co vlastně Lipovská v církvi zastává, proč části vadí, a ta druhá za ni naopak bojuje?

Bojovnice války kulturní

Podle