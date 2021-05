„Je mi z TikToku špatně, je to normální?“ Jak se děti doopravdy cítily před obrazovkami

„Děti nám v uplynulém roce říkaly, že scrollují, jen aby scrollovaly, a ptaly se nás: Je normální, že se cítím osaměle, i když mám pět set sledujících na Instagramu? Některé do online světa utíkaly a vlasy si myly jen pro Instagram, jiné pochopily, že s živou komunikací se rozhovor na internetu nedá srovnávat,“ říká Karolína Presová, socioložka a zakladatelka neziskové organizace Replug.me, která děti i dospělé učí zdravým digitálním návykům. S jakým vztahem k technologiím se děti vracejí do škol? U jakých momentů si na seminářích řekla, že si zaděláváme na velký problém? A jak dětem můžeme pomoci vrátit se do offline života?