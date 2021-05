Reality TV Like House televize Prima o vile obývané mladými influencery se setkala s vlnou negativních reakcí – některé jsou oprávněné, některé jsou však daleko za hranou racionální debaty a dokazují emocionalitu generačního střetu či snahu se na pořadu přiživit. S kreativním producentem pořadu Pavlem Noskem jsme probrali podobu show samotné, její pozitivní i negativní hodnotu a intenzitu reakcí, jichž se dočkala.

Influenceři jsou přesnějšími zástupci své generace, než by se nám asi líbilo, míní showrunner pořadu Like House

Jste kreativní producent pořadu, v Americe by se vám říkalo showrunner. Tedy nejvyšší autorita týmu. Like House ale nebyl váš nápad.

Přišel jsem k němu ve chvíli, kdy už ze strany televize existoval záměr takovou show vyrobit – na mě bylo dát jí konkrétní tvar a podobu. Jsem ten, kdo určuje, jakým způsobem se určený rozpočet promění ve výsledný produkt.

Kde jste našel inspiraci? Diváci ve vašem konceptu rozpoznávají třeba americké Too Hot To Handle.

Největší inspirací pro nás nebyla konkrétní reality show, ale americké content housy, kde spolu žijí mladí influenceři a pravidelně produkují obsah pro sociální sítě, především svou komunitu fanoušků. Too Hot To Handle bylo založeno na tom, že soutěžící vybraní tak, že se od nich očekávalo fyzické vzplanutí, měli zakázaný jakýkoliv milostný kontakt – žádný podobný konflikt nevkládáme. Podobnost vidí diváci asi proto, že moderátorkou pořadu je v obou případech pomyslná „umělá inteligence“, která komunikuje s obyvateli. Krom toho vlastně o moc víc společného nemáme.

Další podobností je, že vaše obsazení se skládá ze stejnorodé skupiny lidí. Reality TV pořady, kde dlouhodobě sledujeme izolované jedince, jsou většinou založené na obsazení co nejrůznější škály charakterů. Vaši účastníci jsou však stejného věku, zájmu i intelektu a jejich konflikty nestojí na střetu různých životních pohledů, naopak se ve svých diskutabilních hodnotách nekonečně navzájem stvrzují. Myslím si, že jeden nebo dva influenceři mohou být oživením každé reality TV – potíž je, když nemáte nikoho dalšího. Too Hot To Handle s podobně limitovaným osazenstvem fungovalo, protože mělo jen osm epizod, vy jich máte mnohem víc.

Pracoval jsem na VyVolených, které můžeme vnímat jako typickou ukázku mixu charakterů, takže s tímhle přístupem mám zkušenost. Tady jsme ale věděli, že