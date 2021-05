V Česku jsme trochu feťáci na dotacích. Musíme si od nich začít odvykat, říká kandidát Starostů na ministra financí

Ať už do sídla ministerstva financí v pražské Letenské ulici po sněmovních volbách vstoupí jako nově jmenovaný ministr kdokoliv, bude se muset potýkat se zásadním problémem. Český rozpočet se dostal na trajektorii velmi rychlého zadlužování a do pár let by mohl narazit na dluhovou brzdu. Kandidát Starostů na klíčový post Věslav Michalik se jí chce vyhnout hlavně motivací firem k investicím a následným rychlejším růstem ekonomiky. „Když si na to auto obujeme správné gumy a pojedeme správnou rychlostí, tu zatáčku vybereme,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Pokud se nemýlím, jste první člověk, který šel ven veřejně s tím, že chce být ministrem financí místo Aleny Schillerové. Z jakého důvodu byste to měl být právě vy?

Takhle podaná informace je chybná. Jsem členem vládního týmu koalice Starostů a Pirátů se zodpovědností za finance. Kromě mě tam jsou Lukáš Wagenknecht a Filip Matějka. Za stínového ministra financí za Starosty mě v nějakém rozhovoru označil Vítek Rakušan.

Takže to nemáme brát tak, že jste oficiálním kandidátem Starostů na tuto pozici?

Jsem oficiálním kandidátem Starostů, ale ta cesta je ještě dlouhá.

Není to tedy něco, s čím byste primárně počítal?

Když je člověk kandidátem, musí počítat s tím, že to může nastat. Rozhodně jsem na tu zodpovědnost připravený. Ale není to tak, jak jste to kategoricky formuloval na začátku. Je to vždy otázka jednání této koalice a nějaké budoucí koalice. Jen chci říct, že se pohybujeme v hypotetické rovině.

První jednání bude s Piráty – jejich senátor Lukáš Wagenknecht by o ten post měl také zájem, ne?

Je to otázka vyjednávání. Není to tak, že by Piráti a Starostové řekli, že budou mít stínovou vládu. Budeme mít vládní týmy na všechny oblasti a vždy v nich bude více než jeden člověk.

Budete to tedy chtít dořešit až po volbách?

Určitě. Je to také otázka diskusí o obsazení jednotlivých resortů, pokud se nám podaří vytvořit vládní koalici.

Vrátím se k otázce ze začátku. Pokud by se o vašem jménu pro pozici ministra financí opravdu rozhodovalo, co byste dokázal nabídnout?

Důvod, proč mě Vít Rakušan oslovil, je ten, že mám za sebou nějaké zkušenosti vzhledem ke svému věku a pracovním věcem, kterými jsem si prošel. Byl jsem více než dekádu vědcem v Akademii věd. Dost úspěšně jsem mezinárodně publikoval. Pak jsem byl investičním bankéřem další více než jednu dekádu. Myslím, že jsem v této oblasti vybudoval hodně úspěšný tým.

Dnes už jsem o hodně více než jednu dekádu v politice. Začal jsem v té komunální, nyní ji dělám na krajské úrovni a v předsednictvu STAN na celostátní. Dokázal jsem Dolní Břežany přeměnit na velice prosperující obec. Ve středních Čechách jsem dokázal vybudovat asi nejúspěšnější krajskou organizaci STAN.

Nechci, aby to znělo jako vychloubání, ale