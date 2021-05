Odstoupit, abych nebyl odstoupen? Prohlášení radního Kratochvíla bývají extrémní, říká šéf dozorčí komise ČT

Rada České televize na středečním zasedání bouřlivě diskutovala mimo jiné o závěrech své dozorčí komise ohledně spolupráce ČT a firmy Gopas, kterou spoluvlastní generální ředitel televize Petr Dvořák. Komise dospěla k tomu, že objem spolupráce je nevýznamný. To ale někteří radní zpochybňovali a Rada si chce objednat ještě právní analýzu. Radní Jiří Kratochvíl dokonce doporučil předsedovi komise Michalu Petrmanovi, že by „měl odstoupit, než bude odstoupen“. Petrman Deníku N řekl, že Kratochvílova prohlášení jsou často extrémní. Rada se podle něj věnuje zbytečným detailům a nedává komisi dostatek času.

Dozorčí komise prošetřila vztah mezi ČT a firmou Gopas a nezjistila žádné nedostatky. Je tam podle vás ještě nějaký důvod k pochybnostem, zda ředitel Dvořák pochybil?

Naše zadání bylo zjistit pouze vztahy mezi Českou televizí a Gopasem, nikoliv jestli došlo k možnosti vzniku konfliktu zájmů. Takže jsme neřešili právní stránku, jenom jsme zjistili, jaké objemy transakcí mezi těmi společnostmi byly. Ta čísla jsme uvedli a upozornili na to, že jsou to velmi nízké částky vůči rozpočtu České televize a celkovým tržbám společnosti Gopas.

Neviděli jsme tam nic, co by nás zarazilo. Dívali jsme se také na to, jakým způsobem byly jednotlivé služby objednávány. Ani tam jsme nezjistili, že by došlo k nějakému pochybení, co se týče vnitřních předpisů ČT.

Vy jste včera tyto závěry představil na Radě ČT, někteří radní projevovali značnou nelibost. Překvapilo vás to?

Že na tuto záležitost jsou rozdílné názory, je jasné. Už v okamžiku, když jsme šetření ukončili, se to dostalo do médií a bylo to diskutováno a interpretováno různě. Takže mě různé názory nepřekvapily. Nicméně,