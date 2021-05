Jedna studuje fotografii, druhý produkci, třetí dělá psychologii, čtvrtá se na ni chystá, pátá se věnuje dějinám, šestá designu – skupinu studentů a členů kolektivu Proč jsme to nenahlásili sice nespojuje jeden studijní obor, všechny ale dlouhodobě trápí problematika sexuálního násilí, a tak se s tím rozhodli něco udělat. Projekt, který založili, dává prostor přeživším sdílet příběhy a důvody, proč čin nenahlásili, bije se za ty, jimž mnohdy ani blízcí přátelé, cizí lidé na internetu či veřejné orgány nevěří, a alespoň zčásti pomáhá léčit šrámy po předešlých traumatech.

Proč jsme to nenahlásili: projekt, který léčí rány přeživších a bije se za jejich příběhy

„Vidět svůj příběh mezi ostatními je hrozně osvobozující – vědět, že člověk v tom a na to není sám. Je hrozné, že se to děje tak moc a tak často, vědomí, že nejsem sama, nejsem vinna, mi ale pomáhá,“ vypráví sedmadvacetiletá Anna, která je jednou z přeživších, kteří na stránkách zkušenost se sexuálním násilím sdíleli.

Na projekt narazila v době, kdy sama v sobě intenzivně řešila, co se jí v minulosti stalo. Sdílení viděla jako jednu z možností, jak si ulevit a pomoct. Svůj příběh sepsala během jedné noci, kdy nemohla spát a hlavou se jí honily vzpomínky na trauma, které by nejradši z paměti úplně vymazala, a už tehdy se jí ulevilo – bylo to totiž vůbec poprvé, kdy si události, ke kterým došlo před deseti lety, jasně popsala a formulovala.

„Příběhy na Proč jsme to nenahlásili čtu všechny. Opravdu hodně mi to pomáhá. Každý je