Notes: Turisté v Kapitolu, závod o plynovod a zapomenutá zpráva o Vrběticích

Pomalu neuběhne dne, kdy by ministr zdravotnictví Arenberger otevřel noviny a neobjevil zprávu o nějaké nové kauze, v níž figuruje. Dnes se ministr na konferenci ministrů zdravotnictví EU například chlubil tím, jak rychle Česká republika očkuje. Skutečnost je však jiná: v Evropské unii i ve střední Evropě patříme k podprůměru. Zaostáváme i za Spojenými státy. Arenbergerových kauz si mimo novinářů všimli už i poslanci. 27. května se tedy sejdou a budou debatovat o ministrově údajném střetu zájmů. Ve vyšší instanci, v parlamentu evropském, budou europoslanci jednat o jiném střetu zájmů: o tom, kterého se měl dopustit premiér Babiš.

Situace s koronavirem se v USA, koneckonců stejně jako u nás, uklidňuje. Spojené státy se ale právě popasovávají s jiným dramatem. Demokraté chtějí určit zvláštní komisi, která prošetří lednový útok Trumpových podporovatelů na Kapitol. Takový krok jako ustavení vyšetřovací komise by byl za jiných okolností spíš formalitou. Ale vzhledem k tomu, že exprezident pořád tak docela neuznal, že volby prohrál, se debata vyostřila. Ve sněmovně se k demokratům přidalo i několik republikánů, kteří se proti Donaldu Trumpovi nebojí veřejně vystoupit, a zřízení komise schválili. Zdaleka však není vyhráno: teď návrh poputuje do senátu. Republikáni si ustanovení komise nepřejí: vyšetřování by pravděpodobně vrhalo špatné světlo na jejich stranu. Část republikánů tvrdí, že komisi není třeba svolávat, a situaci záměrně zlehčují.

Například republikánský poslanec Andrew Clyde se nechal slyšet, že bylo ten den dění v Kapitolu k nerozeznání od běžné turistické prohlídky. Pan poslanec Clyde má tedy nejspíš fobii z turistů: alespoň soudě dle fotografie z Kapitolu dne 6. ledna. O plánu na vznik vyšetřovací komise píše Jana Ciglerová.

Američané také přimhouřili oko nad plánovanou dostavbou plynovodu Nord Stream 2. Dá se očekávat, že jeho dostavba zvýší ruský vliv v Evropě. Už zbývá dostavět posledních pět procent, Rusové však musí pohnout do německých voleb: pokud by se k moci dostali Zelení, hrozí, že by se celý projekt ještě více zpozdil.

Naopak možný nástupce Merkelové Armin Laschet z CDU projekt plynovodu nazval hospodářským projektem, který Německo potřebuje. Profil možného budoucího kancléře, jehož hlavní devízou je to, že se nezmění vůbec nic, sepsal Pavel Polák.

Co se ale mění, je hodnota bitcoinu. A to hlavně směrem dolů. Stačil k tomu jeden tweet Elona Muska. Co tím tento velkoprůmyslník zamýšlel a co vše má na cenu kryptoměn vliv, vysvětluje v podcastu Studio N Petr Koubský.

Vraťme se ale na okamžik k vrbětické kauze. Zjištění Deníku N ukázalo, že prezident nejspíš mluvil pravdu (sic!). Mluvil pravdu, když říkal, že se o kauze dozvěděl až 17. dubna od premiéra Babiše. Tajná zpráva na Hrad přišla sice o deset dní dříve, prezident ji ale ani nečetl. Protože mu ji jeho okolí zřejmě ani nepředalo. Článek, nad kterým zůstává rozum stát, sepsal Lukáš Prchal.

Příjemné čtení vám přeje Adam Hecl.