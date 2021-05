Fenomén Babiš: Jak se ze spasitele české politiky stal nedůvěryhodný premiér, který za sebou zanechá vysátý a rozložený stát

Komentář Jiřího Pehe: Andrej Babiš vtrhnul do české politiky se svým hnutím ANO pod praporem boje s korupcí jako samozvaný zachránce české politiky. Do ní prý coby jeden z nejbohatších českých podnikatelů vstupovat nemusel, ale po éře vlád tradičních stran se na situaci u nás už dál nemohl dívat. A co z toho vzešlo?