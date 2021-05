Brutální pád bitcoinu: proč Čína utáhla kryptoměnám smyčku kolem krku

Poprvé to chvění ucítili už ráno. Ale než přišel pokyn k rychlé evakuaci, bylo už po poledni a budova vibrovala tak silně, že i lidé venku na ulici prchali pryč v panice. Těžko se jim divit: mrakodrap SEG Plaza v jihočínské megalopoli Šen-čen má 79 pater a patří k nejvyšším stavbám ve městě. Když se otřásá takový kolos, je moudré vzít nohy na ramena.

Ze Šen-čenu – jedné ze čtyř zvláštních ekonomických zón, kde Komunistická strana Číny začala na konci 70. let experimentovat s tržním hospodářstvím – je dnes bujná metropole, největší středisko technologických inovací v zemi. Sídlí tam mnozí z čínských internetových obrů včetně Tencentu nebo Huawei. Na Západě se městu často přezdívá „čínské Silicon Valley“.

SEG Plaza je toho ruchu součástí. V prestižní budově plné kanceláří a obchodních prostor předevčírem pracovalo na patnáct tisíc lidí. Než přišel evakuační poplach, zažili pořádný strach. „Nejdřív jsem si kolem jedenácté dopoledne všiml, jak se mi chvěje voda ve sklenici. A pak se to stalo zas. Otřesy byly pořád silnější a silnější. Na chodbách nebylo pro samé lidi k hnutí a výtahy byly tak přeplněné, že jsem musel z budovy utéct po schodech. K smrti jsem se bál,“ popisuje pracovník z 28. patra ve zprávě čínského serveru Ťie-mien sin-wen.

Netrvalo dlouho a titulky z čínských médií oblétly i svět: „Tajemné vibrace šenčenského mrakodrapu!“ Žádné zemětřesení zaznamenáno nebylo, meteorologové hlásili „jemný vánek“ – byla to záhada.

The SEG Plaza in Shenzhen was reportedly "shaking" on Tuesday afternoon, according to the Chinese city's Emergency Management Bureau on Weibo. There have been no reports of an earthquake around the building, which – at 356 metres tall – is the 72nd tallest in the world. pic.twitter.com/dcO7tHWJUZ

— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) May 18, 2021