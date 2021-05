Trump nechce vyšetřování útoku na Kapitol. „Je to past,“ varuje

Měla to být formální záležitost – vznik komise, která zjistí, jak je možné, že 6. ledna pronikly do Kapitolu stovky lidí, z nichž mnozí ohrožovali bezpečnost kongresmanů. Ohroženi totiž byli všichni bez rozdílu – do úkrytu prchal Trumpův republikánský viceprezident Mike Pence i demokratická předsedkyně Sněmovny Nancy Pelosiová, poslanci a senátoři bez rozdílu strany se schovávali ve svých kancelářích i společných místnostech.

Přesto se kolem vzniku komise strhlo drama, které jindy provází pouze tradiční ideologické spory, jako jsou míra ozbrojení americké veřejnosti nebo právo žen na interrupci. Nejdřív exprezident Donald Trump a poté většina republikánských zákonodárců proti vzniku komise protestovali a odmítají ji.

„Demokrati nachystali republikánům past. Republikáni musejí přitvrdit,“ varoval Trump, který svá vyjádření od vyloučení z Twitteru rozesílá e-mailem. „Jestli nebudou