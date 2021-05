Notes: Ostře sledovaný Havlíček, Arenberger bez prověrky a stopElon

Před dvěma lety ministr zdravotnictví Vojtěch zavedl, že šéfové státem řízených nemocnic budou muset mít bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Čtrnáct z patnácti ředitelů toto osvědčení dostalo, tím patnáctým, který ne, je šéf FN Královské Vinohrady a současný ministr Arenberger. Zádrhelem je patrně i to, že o prověrku ani nepožádal. Vysvětlil, že žádost plánoval, jenže covid-19 a tak… A nyní? „V současné době tato otázka není na stole,“ dodal ministr a šéf nemocnice bez prověrky.

Jeden z největších pornoserverů na světě Pornhub neudělal dost, aby uhlídal nezveřejňování nelegálního obsahu. Na stránkách se tak objevila i videa nezletilých z Česka. „Posílali jsme si s kamarádem naše nahé fotky a videa. Později mě kontaktovalo několik lidí skrze to, že má videa našli na Pornhubu s mým jménem. Psala jsem kamarádovi, ale odpovídal, že ta videa nezveřejnil on,“ svěřila se jedna z poškozených poradně E-Bezpečí Univerzity Palackého, které v té době bylo 15 let. Podobných příběhů je více a server na žádosti poškozených o stažení nereagoval, dokud nezakročili odborníci. A stejný problém má doteď i server Xvideos, který podniká kousek od Václavského náměstí, píše Jakub Zelenka, který se pornokauzám věnuje dlouhodobě.

Ministerstvo zdravotnictví včera náhle ukončilo spolupráci s týmem uznávaných vědců, který mu radil v oblasti pandemie koronaviru. Podle jejich šéfa, epidemiologa Smejkala, bude ale MeSES pracovat dál. Navíc do podzimu se toho podle něj na zvládání epidemie moc zkazit nedá. „Epidemická situace se naštěstí nezhoršila, a jak říkáme, moc se toho zkazit nedá. Teď jde spíš o podzim,“ upozorňuje Smejkal. Premiér Babiš už dnes oslovil skupinu složenou z epidemiologů, virologů, ale i ekonomů, sociologů nebo demografů‚ aby radila přímo Radě pro zdravotní rizika.

Jiný kraj, jiný mrav. Jiný trestný čin, jiná barva. V běloruských věznicích označují vězně barvou podle toho, za co za mřížemi jsou. Zelenou barvu mají většinou mladí lidé za údajné výtržnictví nebo drogy, červenou mají ti, co by mohli utéct nebo mají sklony k sebevraždě, a žlutou cedulku mají ti, kterými se nezabývají jen policisté, ale i tajná služba KGB. A právě se žlutou cedulkou byla dnes propuštěna novinářka serveru tut.by Katěrina Borisevičová.

Jak se žije běžným Severokorejcům v jednom z nejtužších autokratických režimů na světě a proč je chyba tamní obyvatele vnímat jako roboty, kteří jedou podle svého vůdce? Zajímavé a dlouhé vyprávění o KLDR v dnešním podcastu Studio N s koreanistkou a spisovatelkou Ninou Špitálníkovou, která v Pchojngjangu absolvovala stáž.

Památník Lidice v brzké době zveřejní citlivý materiál o sérii posudků, ve kterých se historici vyjádřili ke kauze údajného udání židovské obyvatelky Lidic gestapu. A tyto posudky zasáhnou i do střetu o Českou televizi, ta o ní totiž v roce 2019 v pořadu Reportéři ČT odvysílala reportáž. Zveřejnění kontroverzních posudků se bude časově krýt s doplněním Rady ČT o další čtyři členy, kteří zřejmě posílí křídlo připravující pokus o odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka. O kauze píše Jan Moláček.

Multiministr Karel Havlíček bude mít stálou ochranku. Vicepremiér podle ministerstva vnitra čelí stále častěji hrozbám likvidací. „Jsou spojené s mými aktivitami jak na ministerstvu průmyslu a obchodu, tak ministerstvu dopravy. Ve větším detailu se k tomu nemohu vyjádřit,“ napsal Havlíček.

Desítky lékařů z fakultních nemocnic zároveň pracují i pro soukromou kliniku Iscare ze svěřenského fondu premiéra Babiše. Pacienty, kteří za nimi přijdou do nemocnice, poté posílají právě na Babišovu kliniku, kde je pak sami operují. Státní zařízení tak ale přicházejí o jednodušší a dobře placené výkony. O tom, jak Babišova klinika „loví“ na Vinohradech i v Motole, píše Iva Bezděková.

Brno navrhuje, aby místo parku na Kraví hoře nedaleko centra města vznikla nemocnice. Záměr vyvolal velký odpor u Vysokého učení technického, ředitele nedaleké hvězdárny nebo starosty městské části. Magistrát na něm ale trvá. O plánu na stavbu třetí městské nemocnice v jihomoravské metropoli píše brněnská redaktorka Jana Ustohalová.

Chcete si něco koupit, a nevíte co? Ruská společnost Roskosmos nyní prodává originál návratového modulu z kosmické lodi Sojuz MS-80, v němž se na Zemi vrátila posádka v roce 2018. Cenu ale neuvádí.

To kryptoměna bitcoin má cenu jasnou. Dnes spadla až k 31 tisícům dolarů. Za poslední den odepsala zhruba 30 procent své ceny. A k jejímu pádu přispěl vizionář a majitel Tesly Elon Musk, který cenu kryptoměny srazil svým tweetem. Vznikla tak nová kryptoměna stopElon, která původně měla nést název f**kElon. Tak či tak kurz nové kryptoměny výrazně roste.

Ve švédském Stockholmu byla přejmenována koncertní a sportovní hala na „Avicii Arenu“. Je to pocta zesnulému švédskému DJovi, který si vzal život v roce 2018 ve svých 28 letech.

Na Slovensku se proti covidu-19 mohou nechat očkovat již všichni starší 16 let. Dosud byla vakcína jen pro všechny nad pětatřicet.

Vicepremiér Jan Hamáček nemluvil pravdu o tom, že jeho plánovaná cesta do Moskvy byla kamufláží, prohlásil senátor Václav Láska po uzavřeném jednání senátorů ke kauze Vrbětice. Tak ještěže bylo uzavřené.

Množství rozvodů v Číně se letos snížilo až o 70 procent. Vliv na to má nový zákon, který párům žádajícím o rozvod nařizuje 30denní lhůtu na „vychladnutí“.

Srbsko je připravené darovat Česku 100 tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 Pfizer/BioNTech. Oznámil to premiér Babiš po schůzce s prezidentem Vučićem. Odměna za včerejší omluvu prezidenta Zemana?