Jakou budoucnost nabízí Česku opozice? Porovnali jsme programy obou koalic

Ať už volby vyhraje kdokoliv, bude muset řešit rekordní schodek rozpočtu. Koalice Spolu má finance hned jako první bod svého programu. Chce například změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti na ústavní. Plánuje také zavést pravidlo, aby politici nemohli výdaje „populisticky zvyšovat bez ohledu na příjmy“.

Není však zcela jasné, jakými konkrétními kroky Spolu hodlá peníze získat. Zmiňuje například, že spotřební daně budou „zohledňovat škodlivost produktu“. Hovoří také o nutnosti boje s daňovými ráji, zdanění nelegálního hazardu i o zabránění odlivu dividend do zahraničí.

Úspory by mohla přinést penzijní reforma, kdy část důchodu bude garantovat stát, jedním procentem budou moci přispět členové rodiny a zbytek by mělo představovat státem podporované penzijní spoření. Obě formace chtějí odměňovat pracující seniory.

Koalice Pirátů a Starostů seniorům garantuje, že jejich penze nesníží. Kromě toho chce vytvořit fond, kde by si mohli spořit další peníze.

Více peněz do rozpočtu by podle těchto stran měli odvádět digitální giganti. Zdanit by chtěli také nepříznivé dopady průmyslu na životní prostředí – více by měly platit například firmy, které těží nerostné suroviny.

