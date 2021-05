Pseudoobhájci svobody slova ji utloukají dvojím metrem. Nenávist je ale nenávistí vždy

Minulý týden projelo ulicemi severního Londýna několik aut polepených palestinskými vlajkami. Jejich jízdu zachytila amatérská videa, která se v neděli objevila na sociálních sítích. Jsou na nich slyšet antisemitské urážky, nenávistná hesla a výzvy k násilí proti Židům.

Incident okamžitě odsoudila britská ministryně vnitra, ministr zahraničí i premiér Boris Johnson.

There is no place for antisemitism in our society. Ahead of Shavuot, I stand with Britain’s Jews who should not have to endure the type of shameful racism we have seen today.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 16, 2021