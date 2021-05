Glosa Jany Ustohalové: To, co se v pondělí odehrávalo na pražském nábřeží naproti Strakově akademii, můžeme nazvat PR katastrofou. A nebudeme daleko od pravdy. Koalice Pirátů a Starostů představila krajské lídry do podzimních sněmovních voleb, a jak přihlížející s úžasem zjistili, je mezi nimi jediná žena. Místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Olga Richterová, jednička pražské kandidátky.

Takže místo aby se po zahájení kampaně rozebíraly programové priority koalice, která momentálně vede v předvolebních průzkumech, mluvilo se jen o jednom. O sausage party, která se na nábřeží odehrávala. Tímto slangovým termínem se poněkud posměšně nazývá situace, kdy se na nějakou akci dostaví samí muži, či jsou ve výrazné většině.

Nikoho nezajímalo, jaké má koalice plány na obnovu země po pandemii, co s rekordním zadlužením země a propadem veřejných rozpočtů, mluvilo se jen o jednom. Proč nejsou na kandidátkách jako lídryně ženy. Respektive proč jich má koalice tak málo, že to bije do očí a potvrzuje to domněnky o tradičně výrazně nerovném a nespravedlivém zastoupení žen, a to i u strany, která se prezentuje jako moderní, otevřená, progresivní a proevropská.

Voličova očekávání od Pirátů jsou totiž jiná než u ostatních subjektů – předpokládají, že