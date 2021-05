Notes: Čeho je moc, toho je příliš. O konci poradních skupin i žábách na prameni

Zatímco příchod jara probudil u části lidí sezonní alergii, vedle poletujícího pylu už ve vzduchu visí také jiná očekáváná věc, která se na rozdíl od ucpaného nosu, kýchání a slzících očí dotkne každého. Řeč je o letošních sněmovních volbách, do nichž se za stávajících podmínek stačí vyspat ještě – nebo už jen – zhruba 140krát.

Nejvyšší čas rozjet předvolební kampaň? Vládní strany si to zatím nemyslí, alespoň když se podíváme na jejich dosavadní výdaje. Myslí si to naopak Tomio Okamura, jehož SPD za kampaň zatím utratila suverénně nejvíc. Podle politoložky Evy Lebedové z Univerzity Palackého v Olomouci cítí šanci využít vlnu nespokojenosti s vládou současného kabinetu a oslovit nespokojené voliče. Dočíst se o tom můžete v článku Jana Tvrdoně a Kirilla Ščeblykina.

Předvolební kampaň dnes zahájili dosavadní lídři předvolebních průzkumů – Piráti se Starosty. Na břehu Vltavy s výhledem na Úřad vlády představili společný program. Pokud si tedy stejně jako premiér Babiš (ANO) nedovedete představit, „jak tito lidé chtějí řídit naši zemi“, po přečtení článku Kirilla Ščeblykina a Báry Janákové získáte jasnější představu.

Když už mluvíme o Andreji Babišovi – podle informací Deníku N to byl právě premiér, kdo odmítl vznik zhruba dvacetičlenné rady, která měla fungovat při ministerstvu zdravotnictví a přijít se strategií očkování proti covidu-19 do roku 2023. Členové se o odvolání plánů dozvěděli z médií. „Je to nesmysl, nebudeme mít tolik rad, máme už jich dost,“ vysvětlil rozhodnutí Babiš. Text připravily Adéla Skoupá a Markéta Boubínová.

A jako kdyby dnes ministerstvo zdravotnictví chtělo premiérova slova potvrdit, bez předchozího upozornění rozpustilo také Mezioborovou skupinu pro epidemické situace (MeSES). „Ukončili s námi spolupráci a víc nevím, důvod neznám, bylo nám to oznámeno telefonicky,“ řekl Deníku N šéf skupiny MeSES a hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

Říká se, že víc hlav víc ví, ale může se také stát, že víc hlav do věcí také víc mluví a to je zkrátka na překážku jiným hlavám, které chtějí mít poslední slovo. Do zákulisí ministerstva a jednání o konci skupiny se můžete podívat opět s Markétou Boubínovou a Adélou Skoupou.

Alespoň komunikaci se tentokrát povedlo zlepšit – o zrušení skupiny se členové nedozvěděli z médií, ale zhruba o hodinu dříve, popisuje v rozhovoru s Janem Tvrdoněm ředitel výzkumné organizace STEM Martin Buchtík.

Ministerstvo zdravotnictví se ale vedle rušení skupin věnuje také jiné agendě. Po Českých aeroliniích například chce vrátit miliony za neuskutečněný let do Číny pro roušky. Resort si let objednal před rokem, nakonec z něj ale sešlo a dopravce peníze dosud nevrátil, píšou Bára Janáková a Michal Tomeš.

Pokud máte dnešního překotného dění tak akorát, můžete si zabilancovat a ohlédnout se za českou reakcí na pandemii v místy i osobním rozhovoru se sociologem Danielem Prokopem. „Jedna velká brzda byla neochota investovat včas do levných opatření, kterou vyčítám zejména ministerstvu financí. To nás stálo spoustu miliard a spoustu životů,“ líčí v dialogu s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou, která se ho ptá na žáby na prameni i na jeho vlastní chyby.

Dobytí „severního pólu“ nám mohou překazit Rusové

Anebo se vydejte rovnou za hranice, byť jen na monitorech počítačů a mobilů, zato bez testů a karantén. Ne ale tak jako místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM), který svou cestu do Gruzie, odkud měl měl do Česka přivézt na léčení gruzínské veterány, nakonec zrušil. Okolnosti jeho záhadné mise, kterou měl podniknout spolu s poslankyní Terezou Hyťhovou (Trikolóra, dříve SPD), přibližují Lukáš Prchal a Zdislava Pokorná.

V zájezdové nabídce Deníku N najdete naopak Polsko, Španělsko, severní pól a… Do Izraele v současnosti nejspíš nechcete. Kdybyste se ale v konfliktu mezi izraelskou armádou a palestinským hnutím Hamás rádi ještě lépe zorientovali a vytříbili si argumenty pro diskuse na nově otevřených zahrádkách, pomůže vám k tomu text slovenského kolegy Mirka Tódy.

Plán, který by měl dostat životní úroveň v Polsku na roveň západních států, zase popisuje Markéta Boubínová. Vysvětluje například, proč se po představení vize, která bude čerpat unijní miliardy, stalo jedním z nejvyhledávanějších hesel na polském internetu spojení „firma v Česku“.

Od firem pojďme ke školám v Česku. Na rozdíl od našich školáků, kteří se do lavic postupně vracejí, ve Španělsku letos chodili žáci fyzicky do tříd celý školní rok, aniž tím výrazně přispěli ke zhoršení epidemie. Jak se to zemi podařilo? Svou roli sehrálo pět pravidel – a především vítr. Jeho roli v textu přibližuje Václav Rákos.

Zatímco část školáků u nás čeká velký den v pondělí, čeští arktičtí vědci vyhlížejí čtvrtek. Česko usiluje o zapojení do Arktické rady, jenže rozhodující slovo bude mít Rusko, a jak jsou na tom nyní rusko-české vztahy, všichni víme. „Přitom jsme na členství zralí,“ říká v obsáhlém rozhovoru s Petrou Procházkovou arktický ekolog Josef Elster.

A ze světa trochu jinak: Nestává se často, aby konec jednoho manželství plnil stránky světových „nebulvárních“ novin. Rozvod Billa a Melindy Gatesových je výjimkou. Koho a proč rozpad jejich vztahu zneklidnil? Ve Studiu N to vysvětluje reportérka Jana Ciglerová.

V kulturní rubrice sepsal Ivan Adamovič profil jednoho z nejpopulárnějších českých umělců Františka Skály: „V jeho tašce se dá najít pěkně spláclé ošoupané víčko, drátek nebo pírko a někdy i suchá žabí noha. Je to tím, že se cestou z práce nedívá do mobilu, ale kolem sebe,“ můžete se dočíst o umělci, který má velkou výstavu v Domě U Kamenného zvonu.

Ve snímku Smolný pich aneb Pitomý porno zase režisér Radu Jude zkoumá mimo jiné to, kde jsou hranice našeho soukromí. Ze světa hudby by vám pak neměla uniknout zpráva, že za rok v červnu v Praze vystoupí se svou kapelou The Bad Seeds australský zpěvák Nick Cave. Můžeme doufat, že nadcházející měsíce a roky budou pro kulturní, ale i sportovní akce už příznivější.

Zatímco mistrovství světa v hokeji mužů má brzy odstartovat, to ženské organizátoři na poslední chvíli zrušili. Na podmínky pro nejlepší hokejistky na světě i na rozdíly mezi dívčím a chlapeckým hokejem se pětadvacetileté hráčky Terezy Vanišové ptá David Janeczek. A u ženského sportu ještě chvíli zůstaňme – vynikajícího výsledku dnes dosáhla česká tenistka Kateřina Siniaková, která si před nadcházejícím Roland Garros ve dvou setech poradila s legendou bílého sportu Serenou Williamsovou. Na turnaji v Itálii se tak probojovala do čtvrtfinále.

Co vás zítra čeká v tištěném Deníku N?

– Z montovny má být ČR mozkovnou. Piráti a Stan představili program

– Státní nemocnice přenechávají lukrativní operace Babišově klinice

– Babiš zrušil očkovací „supertým“

– Bulovka chce zpět peníze za Letňany

– Izraelská odveta opět zachránila Bibiho, tlak ale roste

– Chaos kolem Vrbětic odráží úroveň našich politiků, říká politický geograf

– Komentář: Stoletá rudá babička stárne, stárne a stárne…

– Vlády zabránily zhroucení ekonomiky, říká ekonom Paul De Grauwe

– Co kdyby kdysi Inkové naopak dobyli Evropu?

– V ženské NHL si vyděláte jen na přežití

Už dnes si také můžete přečíst úvod ke knize Jsme Bellingcat, kterou připravujeme k vydání v Edici N. Objednat knihu je možné v aktuálním crowdfundingu.

Inspirativní čtení vám přeje Štěpán Vojtěch.