Filipova záhadná gruzínská mise: komunista na dotazy reagoval vulgaritami a pak cestu zrušil

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) měl jet ve čtvrtek spolu s poslankyní Terezou Hyťhovou (Trikolóra, dříve SPD) a zástupci nadačního fondu Regi Base do Gruzie, odkud měli podle oficiálního programu přivézt na léčení do Česka dva válečné veterány. Odletět měl původně také náměstek ministra obrany Vladimír Müller, tomu však resort cestu zamítl – o programu ani převozu veteránů prý oficiálně nemá informace. A nakonec cestu zrušil i Filip.

Postupně se otevírají hranice a do zahraničí vyrážejí první poslanecké delegace. Už pozítří měl do Gruzie odjet předseda komunistů Vojtěch Filip. Z mise, o které je známo jen velmi málo, měl do Česka přivézt na léčení gruzínské veterány.

Filip se měl ale sejít i s gruzínským ministrem obrany, a proto chtěl na cestu zlákat i náměstka českého ministra Vladimíra Müllera, který je na resortu právě díky nominaci od komunistů. Jenže tomu ministr Lubomír Metnar (za ANO) cestu zakázal.

Sám Filip nedokázal Deníku N jasně vysvětlit, co mělo být účelem cesty – údajně šlo o čistě humanitární akci. „Jedeme tam z humanitárních důvodů. Přivezeme dva nemocné gruzínské vojáky, kteří bojovali v Afghánistánu a budou léčeni v České republice. A co jako?“ reagoval na dotazy, proč na cestu vyráží.

Redakce se ptala i na to, proč má Filip naplánované jednání s gruzínským ministrem obrany. „Protože jde o válečné veterány, tak s kým mám jako jednat? Co je na tom nelogického? Je to věc ministerstva obrany, a proto tam s ním budu jednat,“ dodal.

Filip si na cestu nechal přidělit vládní letoun, sám přitom tvrdí, že organizátorem cesty nebyl on, ale spolek Regi Base. „My jsme se k té iniciativě přidali. Pomáháme podobným občanským sdružením, když je to v naší moci,“ vysvětluje šéf komunistů.

Odmítl říct, kdo další ho měl na Kavkaz doprovodit. „Ježišmarja, já vám to nebudu hledat. Vy mě chcete nasrat. Chcete mě nasrat, protože