Co kdyby Inkové na počátku novověku dobyli Evropu? Další velká hra Laurenta Bineta s historií

Ve svých předchozích knihách Laurent Binet prokázal, že umí vyprávět poutavé příběhy, ale také se při psaní královsky bavit a tuto kvalitu zprostředkovat i čtenářům. Román Civilizace z roku 2019 na první pohled zábavnost Binetových textů maximalizuje. Jeho ztvárnění „konkvisty naruby“ totiž není románem v klasickém slova smyslu, ale především úžasnou až rozmařile pestrou přehlídkou literárních i historických vtípků a narážek. Přistupovat však ke knize pouze jako k hříčce by byla chyba.

Alternativní historie jsou dlouhodobě jedním z nejpopulárnějších subžánrů fantastiky. Stručně řečeno se jedná o příběhy ze světa, který se od toho našeho liší jen nějakou konkrétní změnou zasazenou do minulosti. Nejčastěji jsou to rozdílné výsledky velkých bitev, ale může se jednat i o předčasné uvedení některého zásadního vynálezu nebo objev jiných fyzikálních zákonů. A tak Harry Turtledove sepsal dějiny druhé světové války, do jejíhož průběhu zasáhla mimozemská invaze. Paul J. McAuley v Pasqualově andělu učinil renesanční Florencii díky da Vinciho objevům průmyslovou velmocí. A zakladatelé kyberpunku William Gibson a Bruce Sterling se v Mašině zázraků zamysleli, co by způsobil Charles Babbage, kdyby skutečně sestavil funkční počítač.

Atraktivita alternativních dějin

Může se tedy jednat o přímočaré příběhy založené čistě na barvitých atrakcích (Otto Skorzeny vs. létající talíř! Evropě stále vládnou Římané!). Ty navíc často pracují s národním cítěním. Například Jan Kotouč v Českých zemích představil Česko-slovenské království