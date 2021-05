Létat s hurricanem bude pocta. Ten neseženete přes inzerát, říká český pilot, který usedne za jeho řízením

Česko se brzy zařadí mezi úzký klub zemí, na jejichž území bude „bydlet“ letuschopná druhoválečná stíhačka Hawker Hurricane. „Já vždycky říkám, že je radost s tím létat, ale že to letadlo nebylo stvořené pro radost. Je to stroj na válku. Ale samozřejmě je to privilegium,“ popisuje v rozhovoru pro Deník N Jiří Horák, jeden z českých pilotů, kteří budou s hurricanem létat.