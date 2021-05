Notes: Introverti měli během pandemie „ráj“. Zpátky do života před ní se ale nechce nejen jim

Po dlouhých měsících okénkového prodeje a zboží ohrazeného páskou se život v Česku pomalu opět přibližuje normálu. Otevřely se maloobchody i další školní třídy, zajít si můžete do galerií, muzeí či k ševci. Rozvolňování opatření ale není radostnou zprávou pro všechny. Existují totiž i lidé, kterým se s životem v lockdownu bude loučit jen velmi těžko.

Jejich důvody jsou různé, spojuje je ale následující – život s pandemickými omezeními byl pro ně jednodušší a příjemnější. Končí balzám pro introvertní duši, poznamenává Karolína Klinková.

Pandemie covidu-19 ale ještě není ani zdaleka za námi. Měřeno celosvětově, je dokonce závažnější než kdy předtím, přestože bohatá část světa už vidí jasné světlo na konci tunelu. Nastává čas prvních analýz, co se vlastně stalo a jak zařídit, aby se to neopakovalo. Petr Koubský už to ví: Selhala WHO i většina vlád, říká o pandemii zpráva Nezávislého panelu.

Zatímco v tuzemských médiích se už covid-19 dělí o své místo v titulcích s jinými zprávami, kauzami a aférami, na Tchaj-wanu dominuje. Země, která se nákaze donedávna bránila s vynikajícími výsledky, hlásí nejhorší covidová čísla od začátku pandemie, píše Magdalena Slezáková.

Já jsem od soboty plně očkovaná, a protože první vakcínu mám z Floridy a druhou z Prahy, mám srovnání. Všechno totiž bylo jinak: fronty, čekání, plýtvání i nedostatek. Jedna věc ale na očkování byla na obou stranách oceánu stejná. Jaká? Dočtete se zde.

Česko i svět čeká postpandemické zúčtování a první průšvihy už se začínají objevovat. V USA se například bojuje o samotnou podstatu země. Boj o přežití americké demokracie z Financial Times si můžete přečíst na stránkách Deníku N.

Bulovka chce vrátit 90 milionů, které zaplatila za nevyužitou nemocnici v Letňanech. Jak k tomu ta nemocnice přijde? Resort financí jí tyto peníze proplácet nehodlá, a to s argumentem, že smlouvu o nájmu uzavřela právě Bulovka. Nemocnice ale tvrdí, že jí vrácení peněz slíbilo ministerstvo zdravotnictví, podotýká Zdislava Pokorná.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) svou návštěvu Moskvy, o které tvrdí, že byla „kamufláží“, plánoval do posledních detailů, zjistil Lukáš Prchal. Ministerstvo zahraničí nyní Deníku N potvrdilo, že o cestě informovalo i státy, nad kterými měl vicepremiér s vládním letadlem přelétat.

Lukáš Prchal podruhé: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman měl podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského odolat tlakům a ve funkci zůstat do podzimu. „Vedl jsem s ním na toto téma dlouhé rozhovory a velmi mě mrzí, že jsem jej nepřesvědčil, aby vše vydržel,“ řekl Deníku N.

Lukáš Prchal potřetí: Po pátečním jednání vlády, krátce před informací o otvírání restauračních zahrádek, oznámil vicepremiér Karel Havlíček ve dvou větách, že vláda vzala na vědomí rezignaci právě nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Sama o sobě je tato informace velmi třaskavá. Proč? To vysvětlil s Lukášem Filipu Titlbachovi ještě Jan Moláček.

Co vás čeká v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

– Předvolební kampaň: vláda šetří, SPD utrácí

– Plán obnovy nabobtnal na 200 miliard

– Piráti a Starostové se chystají na boj s hoaxy

– Rychlé investice do levných opatření brzdila přímo Schillerová. To nás stálo spoustu miliard i životů, bilancuje sociolog Prokop

– Komentář Břetislava Turečka: Vlajky nezakryjí temné stránky konfliktu Izraele s Palestinci

Poznámka na konec

Když manželé Bill a Melinda Gatesovi oznámili, že se po 27 letech manželství rozvedou, mnohé tím překvapili. Jemu je 65, jí 56, mají spolu tři dospělé a dospívající děti, byli dlouhou dobu takzvaným silovým párem. Proč se to stalo doopravdy, vědí nejlépe oni dva, ale vlastně je to smutná zpráva.

Když se nepodaří dlouhodobě funkční manželství udržet ani lidem, kteří mají „na pomoc“ všechny peníze na světě, jak to máme zvládnout my obyčejní, kteří všechno musíme řešit sami?

A tak ať jsou příčiny a dopady jejich rozchodu jakékoli, jde zkrátka o další rodinu, které se po dlouhé době soužití nepodařilo zůstat spolu.

Duha, která se dnes objevila nad Prahou, budiž připomenutím, že tradiční rodina se zpravidla rozpadá hlavně kvůli těm, kdo ji tvoří.

Dnes je Mezinárodní den boje proti homofobii a transfobii. V Karlíně slavíme. 🌈 pic.twitter.com/gf4viMKp2n — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) May 17, 2021

Tak zase příště!