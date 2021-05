Hnilička už nebude přerozdělovat peníze do sportu. Audit za to nemůže, jde o vytížení a rodinu, tvrdí

Milan Hnilička, šéf Národní sportovní agentury, která od letošního roku poprvé přerozděluje státní dotace do celého českého sportu, rezignoval. Podle svých slov kvůli enormnímu pracovnímu vytížení, které ovlivnilo jeho rodinný život. Vyloučil, že by jeho konec souvisel s nedávným auditem ministerstva financí v nově vzniklém úřadu. Hniličku nahradí bývalý hráč pozemního hokeje Filip Neusser. Dnes to schválila vláda.