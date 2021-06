Málo možností, hodně frustrace. Pro dvacátníky se vlastní bydlení stává nedostupným snem

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Ve výloze pražské realitní kanceláře Maxxus je vystaven nenápadný béžový inzerát. „Pro našeho klienta hledáme ke koupi byt 3+kk nebo 3+1 i před rekonstrukcí do 4 000 000,“ stojí v něm. Za kusem papírku se ukrývá mladý pár dvacátníků, pro který se Karel Štaubert snaží už rok najít bydlení za danou cenu. „Bohužel se pořád nedaří. Teď už je to nereálný, počítají s tím, že musí sehnat mnohem víc. Skládají se rodiče i prarodiče a nedosáhnou úplně na hypotéku, kterou by potřebovali,“ vysvětluje realitní makléř.

Klíčové je zde slovíčko „už“. Za čtyři miliony by si ještě před pěti lety dokázala mladá rodina pořídit v Praze hezký třípokojový byt. Za více než šest milionů, které na panelákový byt na nikterak zvlášť vyhledávaném sídlišti potřebuje dnes, Karel Štaubert v roce 2015 prodával nově postavený čtyřpokojový byt v novostavbě v žádaném místě.

Marné hledání bydlení za dostupnou cenu dobře ilustruje situaci, ve které se ocitla spousta mladých lidí. Zatímco prodejní ceny bytů podle indexu společnosti Deloitte vzrostly za posledních šest let (od roku 2014) o 93 procent, průměrná mzda ve stejném období rostla jen o 38 procent. S rostoucími cenami zároveň poměrově klesala hodnota úspor, které si na bydlení lidé nastřádali. Našetřených tři sta tisíc dokázalo dát mladému páru před několika lety potřebný základ na hypotéku. Dnes by potřeboval stejný pár dvakrát tolik.

„Já bych se ani nebránil tomu vzít si na menší byt hypotéku, ale základ, který bych dal dohromady, a který byl ještě před pár lety naprosto dostačující, už dnes zdaleka nestačí. A i kdybych došetřil, musel bych pro získání hypotéky mít opravdu velmi nadstandardní příjem“ vysvětluje třiadvacetiletý Martin Pavlović z Prahy.

Jeho sen přitom není nijak grandiózní. „Hrozně