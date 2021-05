Vládní strany vyčkávají, Okamura si před volbami kolíkuje prostor. Za kampaň utratil suverénně nejvíce

Když mezi vánočními svátky prezident Miloš Zeman vyhlásil termín sněmovních voleb, zvedlo se, řečeno s klasikem, nejedno obočí. Zeman tak učinil oproti tradici s téměř desetiměsíčním předstihem. V praxi jeho krok znamenal, že odstartovala volební kampaň.

Podle zákona si tak všechny politické strany, hnutí a koalice musely zřídit transparentní volební účty a jejich výdaje se začaly počítat do maximálního limitu, který mohou na předvolební propagaci dát. Ten pro volby do Poslanecké sněmovny činí 90 milionů korun.

Pět měsíců před volbami se již kampaň začíná rozjíždět, některé subjekty už do ní investovaly nezanedbatelnou část z limitu. Výrazně nejvíce dala do propagace SPD, jejíž kampaň je viditelná již několik měsíců. Tomio Okamura po celé zemi rozesel již druhou vlnu billboardů, miliony investoval do svých volebních novin i online propagace.

SPD podle transparentního volebního účtu do pondělí utratila již přes