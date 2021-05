Školy otevřené po celý školní rok. Pět pravidel, s nimiž to Španělsko přes tragédii první vlny dokázalo

A přece se učí. Ve Španělsku zasaženém první koronavirovou vlnou nad jiné tragicky chodí žáci a studenti celý školní rok do školy bez testů, bez online výuky i bez rotace, aniž by to přineslo zvýšení pandemického rizika. Za španělským „zázrakem“ stojí zjednodušeně řečeno hlas odborníků, nikoliv politiků, čerstvý vzduch, hygiena, informovanost. A pět pravidel.