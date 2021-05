Rychetský: Zemana jsem přesvědčoval, aby se tlakům postavil. O Benešové si myslím své

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman měl podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského odolat tlakům a ve funkci zůstat do podzimu. „Vedl jsem s ním na to téma dlouhé rozhovory a velmi mě mrzí, že jsem jej nepřesvědčil, aby to vydržel,“ řekl Deníku N.