Polský plán obnovy. Přinese vedle změny daní a tisíce km dálnic i přesun firem do Česka?

Polská vládní koalice představila tzv. Polski ład neboli polský plán obnovy, hospodářsko-sociální plán pro příští roky, který bude čerpat unijní miliardy. Země by se díky němu měla dostat na životní úroveň států na Západě. Otázkou ale je, jak přesně budou reformy vypadat a zda to pro některé firmy nebude nucený krok do červených čísel. Podle deníku Gazeta Wyborcza se dokonce po představení plánu jedním z nevyhledávanějších hesel na polském internetu stalo „firma v Česku“.