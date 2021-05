Chcete proniknout do toho, jak Putin řídí stát? Stejným „stylem“, jako když při hokeji zastíní hvězdy a nastřílí nejvíc gólů

V roce 1977 do Československa zavítala americká lední revue Holiday on Ice, a protože máma dokázala sehnat lístky, vyrazili jsme do Sportovní haly Československého svazu tělesné výchovy v tehdejším pražském Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Holiday on Ice dodnes existuje a předpokládám, že zejména malé diváky, jakým jsem tehdy byl i já, stále ohromuje a vyvolává v nich úžas a nadšení. Z „Juldy Fuldy“ už je naštěstí opět Výstaviště a hala postupně začala nést jména různých sponzorů. Od roku 2011 je Tipsport arénou.

V prosinci téhož Rusku vznikla „NHL“, tedy Noční hokejová liga. Stalo se tak z iniciativy tehdejšího předsedy vlády, mnohonásobného prezidenta Vladimira Putina. V Rusku je lední hokej nesmírně populární sport, a podobně jako se borci hrající v Kontinentální hokejové lize utkávají o Gagarinův pohár, je jejich cílem zisk Krutovova poháru (ano, je pojmenován na počest někdejšího člena elitní sovětské první formace Krutov–Larionov–Makarov).

Součástí programu NHL jsou i gala zápasy, ve kterých v mužstvu legend ledního hokeje nastupuje i prezident Putin. Tedy, nejen nastupuje, ale celému představení dominuje podobně, jako už jedenadvacet let dominuje dění na ruské politické, hospodářské a společenské scéně.

Vzniku NHL, tehdy ještě pod názvem Ruská amatérská hokejová liga, předcházely