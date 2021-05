Zemana nevypuzuji, kárné žaloby jsou běžná agenda. Na jeho místo mám pět kandidátů

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) odmítá, že by vytvářela nátlak na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Ten podle ní mohl rezignovat kvůli tomu, že se obával výsledku kárných řízení. Benešová v rozhovoru pro Deník N také komentuje jména některých lidí, kteří by podle spekulací mohli Zemana ve funkci nahradit.

Pavel Zeman řekl, že skončil kvůli tlaku z vaší strany. Připravovala jste na něj nějakou další kárnou žalobu?

Skončil, takže nějaká kárná řízení by nebyla perspektivní.

Pavel Zeman řekl, že odrážení vašich útoků jej odvádělo od práce v úřadu. Můžete na to prosím reagovat?

Já jsem jasně řekla, že jeho vyjádření a důvody k odchodu byly laciné, protože Pavel Zeman nekonkretizoval, v čem ty tlaky měly spočívat. Měsíc jsem ho neviděla. V čem tedy měly například spočívat tlaky za poslední měsíc, když jsme se ani neviděli?

Chtěla jste na něj podat kárnou žalobu kvůli kauzy Czerninů, následně jste zvažovala podat i druhou kárnou žalobu a tvrdila jste, že komentováním kauzy Vrbětice porušil zákon, což odmítl premiér Andrej Babiš i Unie státních zástupců.

A to je nějaký tlak? V kauze Czerninů jsem vytěžovala informace od serveru Seznam Zprávy, které ji popisovaly, a následně mi přišel podnět, proto se tím musím z moci úřední zabývat. To považujete za tlak? Pokud bych kárné řízení ve věci Czerninů podala, nemuselo to pro Pavla Zemana dopadnout dobře. A my bychom museli