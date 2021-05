Dobytí „severního pólu“ nám mohou překazit Rusové. Arktický ekolog o řasách i tmářství

Velký den pro české arktické vědce nastane pozítří 20. května. Ještě do 17. dubna to vypadalo, že Česká republika získá status pozorovatelské země v elitním klubu zvaném Arktická rada. Jenže rozhodující slovo bude mít Rusko. A to nám odhalení kauzy Vrbětice nemusí zapomenout, i když s ní polární vědci nemají nic společného.