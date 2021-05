Hamáček má právo, abychom mu do toho nekecali. Zeman je opravdu politické zvíře, říká Zaorálek

Kdyby Lubomír Zaorálek před měsícem vyhověl Janu Hamáčkovi, neřešil by nyní návrat kulturních akcí, ale dozvuky kauzy Vrbětice. V rozhovoru pro Deník N popisuje, jak o sebe se stranickým šéfem „škrtli“, i to, proč je rád, že o zapojení ruských agentů v té době nevěděl.

„Novým ministrem kultury bude jmenován Jan Birke, který ve funkci vystřídá Lubomíra Zaorálka.“ Když toto v polovině dubna prohlásil na Frekvenci 1 producent Oldřich Lichtenberg, vy jste tušil, že si už máte na ministerstvu balit?

Nevěděl.

Čí to byla hra? Birke už si dával dohromady svůj vládní tým a prý o tom mluvil s Janem Hamáčkem.

To je jedno. Ale minimálně tohle byla věc, kterou bych musel vědět, pokud to někdo takhle suverénně oznamoval.

Jak jste si připadal? Sedět v kanceláři a najednou se dozvědět, že už tu skoro nejste.

Já jsem na to už na tiskové konferenci reagoval.

To je mi úplně jedno. Chci vědět, jak jste vnímal roli Jana Hamáčka.

Já ten pocit vyjádřil na té tiskovce. Řekl jsem, že o tomhle ministerstvu bude v budoucnosti rozhodovat muzikálový producent.

Ale co to znamená pro váš vztah s Janem Hamáčkem? Je to stranický šéf, kterému důvěřujete?

Tehdy jsme o sebe opravdu škrtli. To je pravda. V té době jsme si ty věci nedokázali říct srozumitelně a dostatečně.

Jan Birke už v té době dokazoval novinářům, že rozumí kultuře, jmenoval všechny náchodské kulturní instituce, které tam jako starosta zná…

Doba se posunula, mezitím jsme se o tom s Janem Hamáčkem bavili. On chtěl, abych co nejrychleji nastoupil na ministerstvo zahraničí. Je pravda, že mi dával najevo, že má nějaké důvody, proč chce, abych tam nastoupil rychle. Já netušil, jaké důvody to byly. To říkám rovnou.

Hodně mu o to šlo a je pravda, že po mé tiskové konferenci reagoval, jako kdyby se mu jeho plán sesypal. Mě to překvapilo, protože