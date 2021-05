Vyděláte si jen na přežití, občas jsem chodila hlídat děti, říká Češka z ženské NHL

V těchto dnech mělo vrcholit hokejové mistrovství světa žen, organizátoři jej ale kvůli pandemii na poslední chvíli zrušili. Češky by spoléhaly i na pětadvacetiletou útočnici Terezu Vanišovou, která má za sebou premiérovou sezonu v NWHL (ženské NHL), ve které vyhrála s Bostonem Isobel Cup. V rozhovoru pro Deník N Vanišová vypráví o podmínkách pro nejlepší hokejistky na světě, rozdílech mezi dívčím a chlapeckým hokejem, který do dorostu hrávala, i o studiu na americké univerzitě.

Existuje ještě šance, že se letošní šampionát odehraje v jiném termínu?

Organizátoři ho nakonec přeložili na konec srpna s tím, že by se mělo hrát v Kanadě. Není to úplně ideální, protože jsme se připravovaly na květnový turnaj, byly jsme spolu dva týdny a den před odletem nám trenéři oznámili, že se ruší.

Vypadá to, že pandemie ženský hokej zasáhla mnohem více než ten mužský. Souhlasíte?

Určitě. Je to dáno tím, že v ženském hokeji nejde o takové peníze jako v mužském, takže je logické, že je pro IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje, pozn. red.) snadnější zrušit nebo přesunout ženské turnaje.

Ostatně i pro vás premiérový ročník v NWHL proběhl jako krátkodobý turnaj v bublině. To asi nebylo moc příjemné, že?

Celá sezona byla hodně zvláštní. První půlku jsme jenom trénovaly a potom jsme v lednu odehrály turnaj, který se napoprvé ani nedohrál, protože se některé týmy nakazily i v bublině. Celé se to pozastavilo a vyřazovací část se dohrávala o měsíc později. Bylo vidět, že jsme dlouho jenom trénovaly a naskočily rovnou do zápasů. Ty nebyly v tempu a potom to tak vypadalo.

Jaké máte v klubu podmínky?

Tenhle rok mi klub zařídil bydlení u rodiny. Měla jsem vlastní