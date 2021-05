Notes: Vypadá to dobře, ale vady jsou skryté pod povrchem. Obnažujeme fakta

Taky tlaky. Oznámení rozhodnutí státního zástupce Pavla Zemana a následné reakce jsme sledovali Minutu po minutě. Jan Tvrdoň a Lukáš Prchal pak do jednoho obšírného a vyčerpávajícího textu zaznamenali zásadní výroky z jeho tiskové konference na odchodnou (zejména o tlaku, který na něj údajně vyvíjela ministryně spravedlnosti), doplnili text o reakci Marie Benešové („Je to laciné.“) i další politické i odborné ohlasy a vysvětlují také, co všechno Zeman těmi „tlaky“ myslel (či myslet mohl).

Co se ve skutečnosti skrývá za fasádou Zemanova rozhodnutí a jaké důsledky může mít, dále zjišťujeme (a modří už možná vědí) a připravujeme další podrobnosti i komentáře.