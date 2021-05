Když to lze, snažíme se vyhovět, žádostí chodí stovky. Armáda vysvětluje přelet gripenů pro církev

„Kde to lze, snažíme se vyhovět. Je to pro nás příležitost pro prezentaci armády na veřejnosti. Zde to byl stejný případ. Armáda řekla, že je schopna průlet v rámci výcvikových hodin zabezpečit,“ vysvětluje Pejšek.

Přelet by tak sice platila armáda potažmo stát, nicméně nešlo by o mimořádný výdaj, protože by let proběhl v rámci výcviku letců.

Arcibiskupství žádalo o pět gripenů v rámci slavností Navalis, které letos připomínají 300. výročí blahořečení českého světce Jana Nepomuckého. Přelet se však ve výsledku neuskuteční, organizátoři akce nakonec vyhověli kritice pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Ten napsal přímo organizátorům akce ze Svatojánského spolku: „Tento způsob vytěžování historického centra považuji za neuctivý a nekulturní. Považuji za krajně nevhodné propojovat církevní témata s armádou.“

Podle Pejška posuzuje žádosti o využití vojenské techniky